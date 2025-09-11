إعلام النواب: قمة الدوحة لحظة فارقة.. والإعلام العربي شريك في معركة السيادة

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، باستضافة العاصمة القطرية الدوحة للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرر انعقادها يومي الأحد والاثنين المقبلين، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير، واصفة القمة بأنها محطة مفصلية في تاريخ التضامن العربي والإسلامي المشترك.

وأكدت رشاد فى تصريحات صحفية: " ما تعرضت له قطر من عدوان سافر يمثل تطورًا خطيرًا في نمط الاعتداءات الإسرائيلية، وينبغي ألا يُنظر إليه كحادث عابر، بل كإنذار واضح بأن الاستهداف لم يعد محصورًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل بات يطال عمق العواصم العربية".

وأضافت بأن هذه القمة تحمل أبعادًا سياسية مهمة، فهي تمثل فرصة لتصحيح الصورة أمام الرأي العام الدولي، وفضح ممارسات الاحتلال أمام شعوب العالم، خاصة في ظل حملات التضليل والتزييف التي تمارسها الآلة الإعلامية الإسرائيلية".

وشددت النائبة هند رشاد على أهمية أن يصدر عن القمة خطاب عربي إسلامي موحد، لا يكتفي بالإدانة، بل يتحرك نحو خطوات مؤسسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن بتحقيق مستقل في الحادثة، ومساءلة إسرائيل عن خروقاتها المتكررة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الثقافة والإعلام هما جناحا المواجهة في معركة الوعي والكرامة، داعية وسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى تنسيق الجهود المهنية والرسائل الإعلامية، في هذه المرحلة الدقيقة، لكشف الحقائق والدفاع عن السيادة والعدالة.