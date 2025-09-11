الرئيس الإيراني يحذر من مخططات إسرائيل للسيطرة على المنطقة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران لا تقبل أن تكون دولة تابعة، وقال: "القوى الاستعمارية تسعي للضغط على دول المنطقة ودفعها إلى صراعات داخلية بهدف نهب مواردها وثرواتها".

وأضاف بزشكيان، في تصريح نقلته قناة "العالم" الإيرانية، اليوم /الخميس/: إن "إسرائيل تخطط للسيطرة على مصادر النفط والغاز، وسرقة العقول والنخب من دول المنطقة"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد من الأمة الإسلامية فى مواجهة العدوان الإجرامي الإسرائيلي على دولة قطر.

فيما حذر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، من الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "يمكن حل مشكلات المنطقة عن طريق اتحاد الشعوب والحكومات المسلمة والوقوف في وجه الأهداف الاستعمارية".