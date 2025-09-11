محافظ المنيا يؤكد أولوية حل مشكلات المواطنين.. والسكرتير العام يتابع 26 شكوى لأهالي مغاغة

بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عقد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، لقاء خدمة المواطنين بمركز مغاغة وذلك فى إطار الحرص على التفاعل المباشر مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى والمطالب تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية .

وخلال اللقاء، استقبلت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام 26 طلباً وشكوى تنوعت بين مطالب خدمية واجتماعية، شملت قطاعات التعليم، والمياه والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والصحة، والحماية المدنية، إلى جانب مطالب خدمية أخرى.

ففي قطاع التعليم، طالب عدد من الأهالي بإنشاء مدارس جديدة ومبانٍ تعليمية بقرى بلهاسة وطنبدى، وإنشاء معهد أزهري، وتخصيص أراضٍ لإقامة مدارس للتعليم الأساسي والثانوي. كما تضمنت الشكاوى انقطاع المياه بعدد من القرى، وتسرب خزانات المساكن إلى المصارف، مع طلب إنشاء محطات مياه جديدة.

مطالب المواطنين

شمل اللقاء عرض مطالب المواطنين فى قطاع الطرق والإنارة بتمهيد وصيانة الطرق بين القرى وإنارتها، إلى جانب طلبات في مجالات الصحة والحماية المدنية، مثل توفير سيارات إسعاف ووحدات إطفاء ونقطة مرور، فضلاً عن طلبات اجتماعية وخدمية أخرى كإقامة مخبز بلدي وتوفير سكن و أكشاك كمصدر رزق لعدد من الحالات الاولى بالرعاية .