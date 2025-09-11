قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
محافظ المنيا يتابع شكاوى ومطالب المواطنين عبر الرصد الإعلامي ويوجه بسرعة التعامل معها

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمامه البالغ بما يتم رصده من تعليقات وشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة الرصد الإعلامي بالمحافظة، حرصاً على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة وفحص مطالبهم، والعمل على تلبية الممكن منها في إطار الخطط والاشتراطات والضوابط المقررة من الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، تم رصد عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية، حيث جاءت على النحو التالي انقطاع المياه بجزيرة شارونة – مركز مغاغة: تم توجيه الشكوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أفادت بأن المياه تعمل بنظام المناوبات من محطة مياه شارونة، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة جزيرة شارونة المرشحة، التي ستساهم في زيادة ضغط المياه بالمنطقة وتقليل شكاوى المواطنين، وجارٍ انتظار نتائج الصحة لبدء الضخ التجريبي للمحطة.


كما طالب المواطنين بفتح قاعات إضافية بالمدرسة الرسمية للغات بمركز بني مزار، وتم إحالة الشكوى إلى مديرية التربية والتعليم، التي أوضحت أنه لا توجد أماكن حالياً لفتح قاعات إضافية بالمدارس المشار إليها، وأن الأمر يتطلب توافر طاقة استيعابية مناسبة للأعوام الحالية والقادمة. وأكدت المديرية أن فتح قاعات جديدة دون استيعاب كافٍ قد يسبب مشكلات أكبر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تحدياً على مستوى الجمهورية بمدارس اللغات الرسمية.
    
وتم رصد مطالب برصف طريق أبوقرقاص وتم توجيه الشكوى إلى مديرية الطرق والنقل، والتي أفادت بأن الطريق مدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا للعام المالي 2025 /2026، وتشمل أعمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية، وتركيب بلاط الإنترلوك في بعض الأحياء والقرى، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.


    كما ناشد المواطنين بتجميل مداخل مدينة المنيا: تم توجيه الشكوى إلى إدارة تجميل المدن، والتي أوضحت أنه تم البدء بالفعل في خطة تطوير المدخل الشمالي للمدينة خلال الفترة الماضية، ولا تزال أعمال التطوير مستمرة، مع تكثيف أعمال النظافة وبدء أعمال التشجير والتجميل.

وأوضح كدوانى أن المحافظة ملتزمة بالرد على ما يُطرح من شكاوى ومطالب عبر القنوات الرسمية، في إطار الشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى المواطنين والتجاوب مع احتياجاتهم.

وتدعو محافظة المنيا جميع المواطنين إلى متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها المصدر الرسمى والموثوق لنشر المعلومات واستقبال المقترحات والشكاوى.
 

المنيا محافظ شكاوى مدارس

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

