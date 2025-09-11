محافظ المنيا يتابع شكاوى ومطالب المواطنين عبر الرصد الإعلامي ويوجه بسرعة التعامل معها

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمامه البالغ بما يتم رصده من تعليقات وشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة الرصد الإعلامي بالمحافظة، حرصاً على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة وفحص مطالبهم، والعمل على تلبية الممكن منها في إطار الخطط والاشتراطات والضوابط المقررة من الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، تم رصد عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية، حيث جاءت على النحو التالي انقطاع المياه بجزيرة شارونة – مركز مغاغة: تم توجيه الشكوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أفادت بأن المياه تعمل بنظام المناوبات من محطة مياه شارونة، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة جزيرة شارونة المرشحة، التي ستساهم في زيادة ضغط المياه بالمنطقة وتقليل شكاوى المواطنين، وجارٍ انتظار نتائج الصحة لبدء الضخ التجريبي للمحطة.



كما طالب المواطنين بفتح قاعات إضافية بالمدرسة الرسمية للغات بمركز بني مزار، وتم إحالة الشكوى إلى مديرية التربية والتعليم، التي أوضحت أنه لا توجد أماكن حالياً لفتح قاعات إضافية بالمدارس المشار إليها، وأن الأمر يتطلب توافر طاقة استيعابية مناسبة للأعوام الحالية والقادمة. وأكدت المديرية أن فتح قاعات جديدة دون استيعاب كافٍ قد يسبب مشكلات أكبر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تحدياً على مستوى الجمهورية بمدارس اللغات الرسمية.



وتم رصد مطالب برصف طريق أبوقرقاص وتم توجيه الشكوى إلى مديرية الطرق والنقل، والتي أفادت بأن الطريق مدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا للعام المالي 2025 /2026، وتشمل أعمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية، وتركيب بلاط الإنترلوك في بعض الأحياء والقرى، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.



كما ناشد المواطنين بتجميل مداخل مدينة المنيا: تم توجيه الشكوى إلى إدارة تجميل المدن، والتي أوضحت أنه تم البدء بالفعل في خطة تطوير المدخل الشمالي للمدينة خلال الفترة الماضية، ولا تزال أعمال التطوير مستمرة، مع تكثيف أعمال النظافة وبدء أعمال التشجير والتجميل.

وأوضح كدوانى أن المحافظة ملتزمة بالرد على ما يُطرح من شكاوى ومطالب عبر القنوات الرسمية، في إطار الشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى المواطنين والتجاوب مع احتياجاتهم.

وتدعو محافظة المنيا جميع المواطنين إلى متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها المصدر الرسمى والموثوق لنشر المعلومات واستقبال المقترحات والشكاوى.

