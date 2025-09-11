قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية النحال ضمن مبادرة "بداية"

قافلة طبية
قافلة طبية
ايمن رياض

نظمت جامعة المنيا، قافلة تنموية وطبية متكاملة إلى قرية النحال بمركز أبو قرقاص، في إطار مشاركتها الفاعلة بالمبادرات الرئاسية، ومبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية" التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات التوعية والتثقيف، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن هذه القوافل تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية البشرية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر جميع إمكاناتها الطبية والبحثية لخدمة المجتمع المحلي.

وأشار رئيس الجامعة أن القافلة تعد نموذجًا للتكامل بين الكليات الطبية والطلاب والمجتمع، مشيدًا بجهود الفرق الطبية وطلاب كلية الصيدلة في المشاركة الفعالة، والتي أسهمت في رفع الوعي الصحي وتقديم خدمات علاجية متميزة بالمجان لأهالي القرية.

واوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت 12 عيادة طبية متخصصة شملت: (الأطفال – الرمد – المسالك البولية – الأنف والأذن – النفسية والعصبية – الروماتيزم والتأهيل – الصدر – الباطنة – العظام – القلب – الجراحة).

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 623 مواطنًا من أهالي القرية، مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات أو إجراء العمليات الجراحية، إلى جانب توزيع الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.

كما تضمنت فعاليات القافلة حملة للكشف عن الأمراض غير السارية وقياس الضغط والسكر، أشرفت عليها كلية الصيدلة، بمشاركة طلابها في حملات طرق الأبواب للتوعية الصحية داخل القرية، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية الفحص المبكر والوقاية من الأمراض.
 

المنيا جامعة المنيا قوافل طبية

