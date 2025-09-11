قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
محافظات

محافظ المنيا: تمويل 30 ألف مشروع ضمن برنامج مشروعك بقيمة 3.7 مليار جنيه

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن برنامج مشروعك بالمحافظة نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى يوليو 2025 في تمويل 30 ألفاً و142 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، مما ساهم فى توفير 157 ألفاً و400 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه النتائج تعكس حرص الدولة على دعم الشباب وتمكين المرأة من خلال مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في ترسيخ ثقافة العمل الحر وتحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن المنيا تواصل تصدرها محافظات الجمهورية في تنفيذ البرنامج منذ انطلاقه، بفضل الجهود المستمرة لإقامة مثل تلك المشروعات بما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

المنيا محافظ المنيا مشروع فرص عمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

