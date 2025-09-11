استعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يشدد على جاهزية المدارس وتحسين البيئة التعليمية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً مع صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية الانتهاء من خطة التوسع في المدارس، وافتتاح المنشآت التعليمية الجديدة أو التي انتهت أعمال صيانتها، مع استكمال تجهيزها بالأثاث والمتطلبات اللازمة لبدء عام دراسي متميز، مشيراً إلى التزام المحافظة بتقديم كامل الدعم للعملية التعليمية، باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان.

الكثافات االطلابية

كما شدد المحافظ على تطبيق الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2025 الخاص بخفض الكثافات الطلابية، من خلال تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة أو استغلال الفراغات داخل القائم منها، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة، وتشجير الأفنية، ودهان الفصول، والتوزيع العادل والعاجل للمعلمين والكتب الدراسية، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأشاد المحافظ بقرارات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التي أعلنها خلال اجتماعه مع مديري المدارس، والمتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين ودعم المدارس بمخصصات مالية إضافية، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية.

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة بعقد لقاءات وندوات للتوعية بنظام البكالوريا، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على اختيار النظام الأنسب لمستقبلهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالحضور وربط أعمال السنة بالانتظام في الدراسة.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي كبديل تربوي للدروس الخصوصية، وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، مع العمل على تحسين البيئة التعليمية وتطوير الأداء المهني للمعلمين.