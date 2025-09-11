انتهت الرحلة.. أمير هشام يعلن رحيله عن قناة النهار

شارك الإعلامي امير هشام منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب امير هشام :" انتهت رحلة بلس 90…

شكرًا للأستاذ علاء الكحكي، وشكرًا لقناة النهار.

على مدار 3 سنوات تشرفت بتقديم البرنامج من خلال شاشة القناة المحترمة والعريقة.

يمكن دي من أصعب اللحظات اللي بمر بيها، لأني بكره جدًا لحظات الوداع، لكن دي سنة الحياة… كل بداية لها نهاية.





وأضاف : حابب أوجه شكر خاص للأستاذ علاء الكحكي، واحد من رواد الإعلام في مصر، واللي منحني فرصة غالية جدًا كنت منتظرها من زمان. تشرفت بثقته واختياره، وده كان تكليف ومسؤولية كبيرة بالنسبة لي. وبشكره كمان على تفهّمه لقراري ورغبتي في الرحيل.





وتابع : شكر كبير كمان لفريق عمل البرنامج بقيادة أخويا بالمعنى الحقيقي محمود شوقي اللي بعتز به جداً واللي كان دايماً في ضهري، ومقدرش أستغنى أبدًا عن دعمه ونصايحه( وهو فاهم قصدي كويس ) وشكر خاص لأخويا المخلص ورفيق الكفاح عمرو فهمي، ولكل فرد من فريق العمل الغالي جداً على قلبي.





واكمل :" وكمان أتوجه بالشكر لكل مسؤولي قناة النهار: الأستاذ فادي علي، والأستاذ محمد هاني رئيس شبكة تلفزيون النهار، والاستاذ رائد، والأستاذ سامي عبد الراضي، والأستاذ جازوي، والأستاذ والي وبالتأكيد لكل زملائي من مخرجين وبروديوسرز وعاملين وغيرهم.





واتم : شكرًا من القلب لكل حد شاركني الرحلة دي، لكل واحد حب البرنامج أو حتى انتقده… كلامكم كله على راسي وبتشرف بيكم هيفضل برامج بلس90 غالي عندي اوي وفي مكانة خاصة جداً بالنسبالي.

أتمنى أكون كنت عند حسن ظنكم… واللي جاي أحلى بإذن الله ونتقابل على خير قريب في رحلة جديدة ان شاء الله تعالى ….

هتوحشوني جداً❤️❤️