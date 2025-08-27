أمير هشام: لاعبو الأهلي أشادوا بـ"ريبيرو".. وموقف إمام يُحسم خلال ساعات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي أشاد بمستوى لاعبيه في لقاء غزل المحلة وذلك خلال المحاضرة التي عقدها مع الفريق اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن موفقًا في اللقاء السابق وأهدر اللاعبون عدة فرص محققة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ريبيرو أشاد بالسيطرة والاستحواذ على الكرة، ولكنه علق على فكرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، والمدرب تعامل بهدوء تام مع اللاعبين، وبدون انفعال مطلقًا.

وأضاف: تواصلنا مع بعض لاعبي الأهلي، وأشادوا بالمدرب الإسباني، وبعمله المميز مع الفريق مؤخرًا، وشكوى اللاعبين كانت بسبب الحمل البدني والتدريبات القوية، لذلك ريبيرو أجرى تدريبات استشفائية على مدار اليومين الماضيين.

وواصل: لم يحسم موقف إمام عاشور، وسوف يتم تحديد موقف اللاعب بناءً على مران الغد، خصوصًا أنه حال جاهزيته الفنية والبدنية ومشاركته بقوة في التدريبات سوف يكون موجودًا في القائمة.

وأكمل: مروان عطية يعود لتدريبات الأهلي بعد التوقف الدولي، ومحمد هاني سيعود لقيادة الجبهة اليمنى.