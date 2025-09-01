قوي وصاحب سيرة ذاتية مميزة.. الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الأجنبي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سيعقد اجتماعًا مع مجلس الإدارة اليوم، يسبقه اجتماع بين محمود الخطيب مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني الاجنبي الجديد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: من الوارد استدعاء أسامة هلال مدير الاسكاوتنج والذي يدير التعاقدات حاليًا، وبالتأكيد سوف يتم البدء في استعراض الترشيحات الخاصة بتعيين المدرب الاجنبي الجديد.

وأضاف: الأهلي لم يناقش اسم المدرب تشافي على الاطلاق، ومن الوارد إعلان تكليف عماد النحاس بالمسئولية مؤقتًا، مع ضم بعض المساعدين أمثال محمد نجيب، وأيضا ميشيل يانكون من الممكن عودته مدربا للحراس وهو موجود في القاهرة.

وتابع: الأهلي سيبحث عن التعاقد مع مدرب قوي وصاحب سيرة ذاتية مميزة، لتلافي أخطاء اختيار مدربين سابقين اقل من اسم النادي.