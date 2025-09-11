انتهاء فعاليات المدرسة الصيفية للمدن الساحلية المرنة لطلاب جامعة بنها

انتهت فعاليات المدرسة الصيفية "المدن الساحلية المرنة"، والتى نظمتها جامعة بنها بالشراكة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST).

أقيمت الفعاليات برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها أن البرنامج عُقد عنوان "المدن الساحلية المرنة: التحديات والحلول والفرص المستقبلية"، على مدار أربعة أيام في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب.

وأشارت " فيصل" إلى أن الفعاليات ناقشت التحديات التي تواجه المدن الساحلية في مصر وسبل تعزيز مرونتها ، مشير إلى أن البرنامج تتضمن زيارة ميدانية لمدينة العلمين الجديدة للاطلاع على أحدث مشروعات التطوير وجلسات نقاشية غطت مفاهيم المرونة الحضرية والتخطيط المستدام وكذلك ورش عمل لتطوير حلول هندسية مبتكرة في مجالات التصميم المقاوم لتغير المناخ وتطوير البنية التحتية الذكية بالإضافة إلى عروض تقديمية قدمتها الفرق المشاركة لعرض الحلول والمقترحات التي توصلوا إليها كما تم تسليط الضوء على الفرص الوظيفية والبحثية الواعدة في هذه المجالات الحيوية.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الشهادات على المشاركين تكريماً لجهودهم وإسهاماتهم الفعالة.