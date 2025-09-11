غياب كامل للوعي.. صندوق مكافحة الإدمان: المخدرات التخليقية تؤثر على خلايا المخ مباشرة

أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مصر مستهدفة في كل مراكزها، ويتم استهدافها بالمخدرات.

وقال إبراهيم عسكر في حواره على قناة " الحياة"، :" هناك مخططات تستهدف مصر بنشر المخدرات وهناك تصنيع للمخدرات التخليقية".

وتابع إبراهيم عسكر :" هناك تحولات عالمية في ملف المخدرات و المخدرات التخليقية تنتشر بشكل كبير عالميا ".

وأكمل إبراهيم عسر :" مصر مستهدفة بالمخدرات التخليقية"، مضيفا:" المخدرات التخليقية تكون مكونة من مواد كيميائية ولها تاثير مباشر على خلايا المخ ".

ولفت إبراهيم عسكر :" المخدرات التخليقية تنقل الفرد من التجربة إلى الإدمان مباشرة "، مضيفا:" المخدرات التخليقية تؤثر على خلايا المخ وتجعل الفرد في غياب كامل للوعي ".

