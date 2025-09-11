قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سمكري وطالب علاج طبيعي: أعمل في الورشة نهاراً وأكمل دراستي ليلاً.. عملي غير مستقر

الدكتور حسن محمد
الدكتور حسن محمد
محمد البدوي

قدم الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، قصة كفاح الدكتور حسن محمد، الذي يعمل سمكري سيارات وفي الوقت نفسه طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، حيث يجمع بين الدراسة والعمل لمساندة أسرته وتحقيق طموحه العلمي.

وقال حسن محمد، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، إنه لجأ للعمل بالورشة لمساعدة والده في مصروفات البيت، خاصة أنه الابن الأكبر بين أربعة أشقاء، موضحاً أن والدته كانت السند الأكبر له وأصرت على أن يكمل تعليمه ويلتحق بالثانوية العامة بدلاً من مدرسة التمريض، وهو ما فتح له الطريق للالتحاق بالجامعة.

وأضاف حسن محمد، أنه يوازن بين دراسته وعمله اليومي، إذ يبدأ صباحه بالذهاب إلى الكلية، ثم يتوجه بعد ذلك إلى الورشة للعمل، وعند عودته يخصص وقتاً لمذاكرة ما تلقاه في المحاضرات، وأشار إلى أن طبيعة عمله في الورشة غير مستقرة، قائلاً: "لو في شغل بنقبض، لو مفيش بنستنى"، وأكد أنه مصمم على استكمال مشواره حتى التخرج من الكلية، مشدداً على أن العمل لن يثنيه عن تحقيق حلمه بأن يصبح طبيباً متخصصاً في العلاج الطبيعي.

