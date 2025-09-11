شريف عامر: ما جرى الـ48 ساعة الماضية صفحة جديدة ومختلفة في مسار العلاقات العربية

قال الإعلامي شريف عامر، إن المشهد في المنطقة يشهد تطورات متسارعة عقب قصف قطر، مؤكداً أن المفردات الصادرة من دول الخليج خلال الساعات الأخيرة بدت أكثر حدة وتعكس إشارات واضحة على تغير طبيعة العلاقات الإقليمية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ما جرى خلال الـ48 ساعة الماضية يمثل "صفحة جديدة ومختلفة" في مسار العلاقات العربية، لافتاً إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء القطري عن "الغدر والخيانة"، وحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تغيير الخريطة" واستهداف الخليج العربي تحديداً، تعكس حجم خطورة المرحلة، وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة في الدوحة الأسبوع المقبل.

اجتماع مجلس الأمن

وأشار شريف عامر، إلى أن اجتماع مجلس الأمن المنعقد حالياً قد يشهد محاولة أمريكية لعرقلة أي إدانة مباشرة لإسرائيل، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية بدت في حالة ارتباك غير متوقعة، إذ تحاول "الإمساك بالعصا من المنتصف" رغم وجود غضب داخل أوساط أمريكية، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، من تصرفات نتنياهو.

واختتم شريف عامر مؤكداً أن الموقف العربي هذه المرة، والخليجي على وجه الخصوص، لا يبدو متقبلاً للسياسات المائعة أو المواقف الرمادية المعتادة.