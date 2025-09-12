قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
محافظات

تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة أمام مجمع المدارس بمحور العصار بشبرا الخيمة

تركيب كوبري
تركيب كوبري
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة الجديد أمام مجمع المدارس بمحور العصار، والذي يعد الثاني من نوعه بالمنطقة بعد كوبري المجمع الإسلامي بشبرا الخيمة.


ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الهادفة إلى الحد من العبور العشوائي وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية.
وأكد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والعمل المكثف ليلًا لتفادي تعطيل حركة المرور.


يشار إلى أن الكوبري الجديد يبلغ طوله 43 مترًا وعرضه 6 أمتار بوزن يتجاوز 85 طنًا، ويمتاز بتصميم هندسي حديث خالٍ من الركائز في منتصف الطريق لضمان انسيابية المرور، كما سيزود بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، فضلًا عن تجهيز مصعدين كهربائيين لخدمة كبار السن وذوي الهمم، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع المواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

