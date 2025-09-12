تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة أمام مجمع المدارس بمحور العصار بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة الجديد أمام مجمع المدارس بمحور العصار، والذي يعد الثاني من نوعه بالمنطقة بعد كوبري المجمع الإسلامي بشبرا الخيمة.



ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الهادفة إلى الحد من العبور العشوائي وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية.

وأكد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والعمل المكثف ليلًا لتفادي تعطيل حركة المرور.



يشار إلى أن الكوبري الجديد يبلغ طوله 43 مترًا وعرضه 6 أمتار بوزن يتجاوز 85 طنًا، ويمتاز بتصميم هندسي حديث خالٍ من الركائز في منتصف الطريق لضمان انسيابية المرور، كما سيزود بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، فضلًا عن تجهيز مصعدين كهربائيين لخدمة كبار السن وذوي الهمم، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع المواطنين.