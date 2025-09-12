البحر ممتع.. شواطئ مطروح تستقبل زوارها مع انخفاض حركة الأمواج

فتحت مدينة مرسي مطروح،جميع الشواطئ لأهالي وزوار مطروح خاصة مع انخفاض حركة الأمواج بشكل ملحوظ.

وتم السماح بدخول المواطنين لجميع الشواطئ خاصة مع حالة الممتازة دون اى تخوفات من سحب داخل المياه سواء الشواطئ المفتوحة الأبيض - وأم الرخم وعجيبة بالاضافة الى الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام".

من ناحية أخرى وفي وقت سابق،افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح النسخة الثالثة لمعرض "كنوز مطروح" بحديقة راضى بمدينة مرسي مطروح، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف رئيس لجنة المعارض بمطروح ومحمد على مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وعدد من أهالي مطروح وزائريها، وبالتعاون وبمشاركة ايادى مصر بمطروح ومؤسسة صناع الحياة وعدد من الشركات المنتجة للصناعات الغذائية والمشغولات البيئية والتراثية "

وتعد النسخة الثالثة لمعرض كنوز مطروح هدية مطروح لزوار المحافظة من جميع المحافظات مع الاقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

وشهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية وحضور جماهيري من أهالي وزوار المحافظة والمهتمين بالتراث والمنتجات والصناعات اليدوية والزراعة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض من ١٠حتى ٢٠ سبتمبر الجاري، ليتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، تجمع بين التراث والمنتجات الطبيعية والإبداع الحرفي.

ووجه الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه ودعمه لمقترح إقامة معرض كنوز مطروح هدية مطروح للمحافظات في نسخته الثالثة هذه المرة لزوار المحافظة من محافظات الجمهورية بعد نجاح النسخة الأولي في محافظة القليوبية والثانية في محافظة الدقهليه، مشيرًا إلى أن المعرض يأتي ضمن رؤية محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها في مختلف محافظات مصر.

ويُعد المعرض بمثابة جسر حضاري واقتصادي يعكس خصوصية محافظة مطروح وتنوع مواردها وإبداع أبنائها، حيث يضم المعرض مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة، أبرزها الزيتون وزيت الزيتون عالي الجودة والمنتجات العطرية والأعشاب، والتمور الفاخرة، والحرف اليدوية والتراثية التي أبدعها أبناء مطروح من الحرفيين المهرة،علاوة على أن المعرض يتم إقامته بالشكل المطروحي الأصيل الذي يعكس أصالة المكان.

وتتميز معروضات "كنوز مطروح" بأصالتها وجودتها العالية، حيث تعكس الصناعات اليدوية المعروضة الهوية البدوية العريقة لمطروح، مثل المشغولات الجلدية، ومنتجات الصوف، والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة الصحراوية، إلى جانب المنتجات الزراعية التي تشتهر بها مطروح.

ويُعد "كنوز مطروح" نموذجًا حقيقيًا في دعم المنتج المحلي، والحفاظ على التراث، وتشجيع الصناعات الصغيرة، في ظل اهتمام القيادة المحلية بتفعيل دور المعارض في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الروابط الثقافية بين مختلف ربوع مصر.