صحة الدقهلية: ضبط أدوية مجهولة المصدر بمركز علاج طبيعي بالمنصورة

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة المنصورة برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، حملة والمرور على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة المنصورة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، كما تم رصد قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز. تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.