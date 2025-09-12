قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية: ضبط أدوية مجهولة المصدر بمركز علاج طبيعي بالمنصورة

ضبط ادوية مجهولة
ضبط ادوية مجهولة
همت الحسينى

شنت  لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة المنصورة برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، حملة والمرور على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة المنصورة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، كما تم رصد قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز. تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.

الدقهلية محافظة المنصوره العلاج الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

iPhone Air

من البطارية إلى الكاميرا.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لـ1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم.. قائمة الأجهزة التي تحصل على iOS 26

رولز رويس كورنيش

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد