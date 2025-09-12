اصطدم الموتوسيكل بالكارو.. إصابة ثلاثة أشخاص في الدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص اثر وقوع حادث تصادم على طريق الطاهري- منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم كارو و موتوسيكل على طربق ميت الطاهرى ووقوع مصابين



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابة كلا من ناهد شوقى الحديدى 45 عاما

واصابتها خلع بالكتف الايسر

والسيد مصطفى على 36 عاما

مصاب كسر بالعمود الفقرى

و دينا محمد المتولى 27 عاما مصابه بكدمات بالوجه والجسم

تم نقل المصابين الى مستشفى منيه النصر لتلقي العلاج .

وتحرر ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.