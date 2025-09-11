قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية: إعدام 125كيلو تقريبا لحوم ودجاج ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 36 محضرا بجمصة

حملة مكبره
حملة مكبره
همت الحسينى

قامت حملة مكبرة، مكونة من اللجنة الخماسية بجمصة على محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم ومحلات أرز بلبن ومحلات الحلوى، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمتابعة الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس المدينة.


وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، شملت 17 كيلو برجر،27 كيلو فراخ متبلة، 12كيلو برجر لحوم، 4 كيلو برجر فراخ، 5 كيلو لحوم مفرومة، 5 كيلو  عجينه طعمية، 15كيلو كفتة، 5علبه حلوى، 25علبة زبادي، 3كيلو بانيه، وإعدام 8 كيلو كبدة بسبب تغير فى خواصها الطبيعية، 12كيلو لحمة مفرومة، 4كيلو أرز بسمتي، 59فطيرة، 25قطعة جلاش، 45 عيش طويل، 12محضر شهادات صحية، 5 محاضر عدم إعلان أسعار، 4 محاضر عدم ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتحرير 5 محاضر بيئة.

قاد الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد حبل مدير إدارة الطب البيطري، سعيد بركات مدير إدارة تموين جمصة، محمد العوضي قسم صحة وسلامة الغذاء بالإدارة الصحية.

الدقهلية محافظ جمصه تموبن

