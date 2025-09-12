قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين
ماريسكا يوضح موقف كول بالمر ونجوم تشيلسي قبل مواجهة برينتفورد

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا
إسلام مقلد

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن موقف النجم الشاب كول بالمر من المشاركة أمام برينتفورد لم يُحسم بعد، رغم تعافيه التدريجي من إصابة في الفخذ، وذلك قبل المباراة المقررة غدًا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: "بالمر شارك في جزء من مران الأمس، وسنخوض حصة أخرى بعد ظهر اليوم، سنختبر جاهزيته، وإذا لم يكن مستعدًا فلن يكون متاحًا غدًا". وأضاف: "هو في مرحلة التعافي الآن، وعلينا التعامل معه بحذر شديد نظرًا لضغط المباريات".

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أوضح مدرب البلوز: "المهاجم الصريح الوحيد لدينا هو مارك جويو، ويمكن أيضًا لجواو بيدرو شغل هذا المركز، بينما اعتمدنا على تيريك جورج في لقاء فولهام".

وبشأن التحقيقات الجارية حول ارتكاب تشيلسي 74 مخالفة للوائح وكلاء اللاعبين، شدد ماريسكا على أن تركيزه ينصب فقط على الجانب الفني، قائلاً: "الإدارة أبلغتني أنهم راضون عن مسار العملية، شخصيًا لا أملك أي تفاصيل إضافية، كل ما يهمني هو التركيز داخل الملعب".

وتحدث المدرب الإيطالي عن الوافد الجديد أليخاندرو جارناتشو: "إنه يعمل بجد، لكنه ما زال بحاجة لبعض الوقت حتى يصل إلى كامل جاهزيته البدنية، ونتمنى أن نمنحه دقائق لعب قريبًا".

كما أشار إلى أن مشاركة الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو، وإيستيفاو، وأندري سانتوس محل شك، بعد عودتهم إلى لندن أمس الخميس، عقب مشاركتهم مع منتخب بلادهم أمام بوليفيا، حيث خضعوا لجلسات تعافٍ فقط.

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على موسيس كايسيدو الذي وصل الليلة الماضية من معسكر الإكوادور، جميعهم موضع تساؤل قبل لقاء الغد".

بهذا، يدخل تشيلسي مواجهة برينتفورد وسط غيابات محتملة وتحديات بدنية عديدة، ما يضع ماريسكا أمام اختبار صعب في ظل سعيه لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري.

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

