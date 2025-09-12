1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا

تحولت قطعة أرض مساحتها 1000 تقريبا، بالقرب من كوبري البلينا العلوي بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إلى ما يشبه قنبلة بيئية موقوتة.

وذلك بعدما تم استخدامها كمقلب لتجميع أكوام القمامة بشكل عشوائي، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والمسافرين على الطريق السريع.

قطعة أرض تتحول إلى مقلب قمامة بسوهاج

الكوبري الذي يُعد شريانًا مروريًا هامًا، يربط بين طريق مصر أسوان الزراعي، أصبح محاصرًا بالروائح الكريهة المنبعثة من القمامة المتكدسة، في مشهد أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل الأهالي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر حجم التلوث في المنطقة.

وفقًا لما رصده الأهالي، أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الجمالي للمكان فقط، وإنما تمتد لتؤثر على الصحة العامة، حيث تنتشر الحشرات والبعوض في محيط المقلب، فضلًا عن الأثر النفسي السيئ على المواطنين الذين يمرون يوميًا بالمنطقة.

يقول محمود عبد العال، أحد أهالي البلينا: "وجود المقلب بجوار الكوبري العلوي يسيء لصورة المدينة أمام الزائرين، ويضر بصحة الأطفال وكبار السن. نطالب بنقله فورًا بعيدًا عن التجمعات السكنية والطريق السريع".

وأضافت منى إبراهيم، موظفة من أهالي المنطقة: "المقلب أصبح مصدر إزعاج يومي لنا، الروائح الكريهة لا تطاق، ونخشى من انتشار الأمراض خاصة في فصل الصيف... نرجو من المسؤولين التدخل العاجل".

من جانبهم، ناشد الأهالي مجلس مدينة البلينا ومحافظة سوهاج بضرورة التدخل الفوري، واتخاذ قرار حاسم لنقل المقلب من موقعه الحالي إلى مكان مخصص بعيد عن الكتل السكنية والطرق الرئيسية، مع توفير حلول بديلة للتعامل مع القمامة بطرق آمنة وصحية.

كما طالب الأهالي بتكثيف حملات النظافة اليومية، وتفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة، بجانب توفير صناديق مخصصة للنفايات في الشوارع، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع تكرار مثل هذه المشكلات.