الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
حارس مرمى مانشستر يونايتد يحتفظ بمكانه في ديربي مانشستر

قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة إن ألتاي بايندير حارس مرمى الفريق سيحتفظ بمكانه في حراسة المرمى خلال مباراة قمة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد على حساب الوافد الجديد سين لامينز.

أكمل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أندريه أونانا، الذي عانى من فترة مضطربة في أولد ترافورد، انتقاله على سبيل الإعارة إلى فريق طرابزون سبور التركي يوم الخميس.

وجاءت هذه الصفقة بعد تعاقد يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مع لامينز (23 عاما) من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.64 مليون دولار).

بدأ بايندير، اللاعب التركي الدولي، البالغ من العمر 27 عامًا، جميع مباريات يونايتد الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يشارك أونانا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلا مرة واحدة، في خسارة يونايتد الصادمة في الدور الثاني من كأس الدوري أمام غريمسبي تاون، من الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 2-2. وكان أونانا مسؤولًا عن هدفي غريمسبي.

قال المدرب البرتغالي للصحفيين: "إنه دوري مختلف، بلد مختلف، تدريب مختلف، كرة قدم مختلفة. لذلك سنحاول الحفاظ على هذا الوضع، وسيقاتلون على مركزهم، لكن بالنسبة لي، الأمر واضح في هذه المباراة، ألتاي سيبدأ أساسيًا".

خلال المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد في الدوري ضد ضيفه أرسنال، أخطأ بايندير في تقدير ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس في الدقيقة 13، ليحولها إلى خط المرمى ليقابلها ريكاردو كالافيوري برأسه في المرمى.

أعلم أننا في مرحلة تتطلب من حارس المرمى أن يكون قويًا جدًا ويتمتع بخبرة واسعة. كما أننا في مرحلة تتطلب منا النظر إلى الحاضر مع التركيز على المستقبل أيضًا، كما قال أموريم.

"لامينس هو رجل لديه إمكانات كبيرة وهو خيار آخر (بالنسبة لنا) للعب، وسوف يكون جاهزًا."

أوضح أموريم أيضًا سبب اختيار يونايتد للامينز على إيمي مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا. وقال: "لدينا خيارٌ يُمكّننا من تقديم أداءٍ مختلفٍ في الوقت الحالي، ولكنه يمتلك أيضًا إمكاناتٍ كبيرةً ليكون حارسَ مرمى الفريق لسنواتٍ طويلة، لذا كان هذا خيارنا في النهاية".

وأكد أموريم أن لاعبه الجديد ماتيوس كونيا، الذي شارك في جميع المباريات الأربع مع يونايتد في كل المسابقات، سيغيب عن مباراة الديربي بسبب الإصابة، وكذلك ماسون ماونت وديوجو دالوت.

لا أريد أن أكشف عن مدة غيابهما. إذا تحدثت مع كونيا، سيقول إنه قادر على خوض هذه المباراة. لذا لا أعرف. سنتعامل مع الأمر يومًا بيوم. إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا، وهذا أمر جيد.

