أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13سبتمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 13 سبتمبر 2025



سعر الحديد بحسب الطن

أعلي طن حديد

سجل سعر أعلى طن حديد وهو من نوع حديد عز ما بين 45 حتى 45.5 ألف جنيه

وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد وهو من انتاج شركة حديد المصريين حيث تراوح بين 44.8 و 45.2 ألف جنيه

وصل ثالث أعلى سعر بيع طن الحديد من انتاج مصنع بشاي للصلب

سجل متوسط سعر طن الحديد وهو من انتاج مصنع الجارحي للصلب وتراوح بين 44.6 حتى 44.9 ألف جنيه

ويليه حديد السويس للصلب مسجلا ما بين 44.6 حتي 44.9 ألف جنيه.



وبلغ ثالث متوسط سعر طن الحديد من انتاج مصنع كلا من الجيوشي و المراكبي و العشري متراوحا بين 44.5 و 44.8 ألف جنيه للطن



أقل سعر طن حديد



سجل أقل سعر طن حديد من مصنعي عنتر و مصر ستيل مسجلا 44.4 و 44.7 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

واستقر سعر الأسمنت في مستهل تعاملات اليوم السبت

أعلي سعر طن أسمنت

جاء أعلي سعر طن أسمنت وهو من نوعي الأسمنت المسلح و السويدي حيث تراوح سعره من 2150 حتى 2250 جنيه للطن

وتضمن ثاني أعلي سعر طن أسمنت ليترواح سعر ما بين 2120 و 2200 جنيه للطن وذلك من انتاح شركات أسمنت حلوان و لافارج .