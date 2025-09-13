الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية

أفادت قناة اكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث تم استعراض مستجدات القطاع المصرفي وجهود زيادة الموارد الدولارية، خاصة من المصادر المحلية.

متابعة مستمرة لمؤشرات الاقتصاد الوطني ومكافحة التضخم

خلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي التطورات المتعلقة بخفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، والعمل على توفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

الموارد الدولارية المحلية تحقق رقمًا قياسيًا في أغسطس

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية وصلت إلى مستوى قياسي خلال شهر أغسطس 2025، مما أسهم في تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، وهو ما يمثل إنجازًا جديدًا يدعم الاستقرار المالي للدولة.

تعزيز الاحتياطي النقدي والعمل بنظام سعر صرف مرن

أكد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية، مع مواصلة العمل بنظام سعر صرف مرن لضمان استقرار الأسواق المالية، والتأكيد على خفض الدين الخارجي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة.

جاء هذا الاجتماع في ظل سعي القيادة السياسية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، مع دعم خطط التنمية الشاملة التي تسعى لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.