الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تحسين أداء القطاع المصرفي، وزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، بالإضافة إلى متابعة جهود تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

موارد محلية تحقق فائضًا.. والدين الخارجي في "المستوى الآمن"

أوضح محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا في أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن ذلك كفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مع التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

السيسي يوجه بالاستمرار في الإصلاح وخفض التضخم

تابع الرئيس السيسي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية، مشددًا على أهمية خفض معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة، ودعم الجهود التنموية بتمويل كافٍ.

كما أكد الرئيس على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن يعكس واقع السوق، مشيرًا إلى أهمية توفير الموارد الدولارية الكافية لتلبية احتياجات السوق، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.