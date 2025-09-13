بسمة وهبة تكشف عن بلدانها المفضلة: أعشق البساطة في اليونان وسحر المتاحف في فرنسا

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، خلال حوار إذاعي عبر أثير "مونت كارلو الدولية"، عن البلدان الأقرب إلى قلبها وتجاربها المختلفة مع السفر، مؤكدة أن كل وجهة تمنحها طابعًا خاصًا وتجربة مختلفة.

وقالت وهبة إن دبي تأتي على رأس قائمة البلدان المفضلة لديها، مشيرة إلى أنها تجد فيها مناخًا معتدلًا لا يميل إلى البرودة، بالإضافة إلى تنوعها وفرادتها كوجهة عربية حديثة تجمع بين الحداثة والأصالة.

وأضافت: “بلدي المفضل دبي لأن الجو بتاعها مش برد، كما أنني أعشق كثيرًا اليونان.. جوها حلو ولطيف، وأحب فيها البساطة التي تميز الحياة هناك.”

وتابعت أنها تجد متعتها الخاصة في فرنسا، لافتة إلى شغفها الكبير بالفنون والثقافة، حيث قالت: “أحب المتاحف والمعارض والأماكن الأثرية في فرنسا، فهي بالنسبة لي وجهة غنية بالثقافة والتاريخ.” للفيديو