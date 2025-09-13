خالد بيومي يعلق على اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي.. ماذا قال؟

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم الترشح من جديد لانتخابات النادي المقبلة.

صدر محمود الخطيب بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله الاكتفاء بالدورتين الماضيتين، وعدم خوض انتخابات النادي المقبلة.

وفي هذا الصدد كتب المحلل الرياضي خالد بيومي على حسابه على موقع التدوينات القصيرة اكس:"أصبح قرار اعتزال الخطيب للمهام الإدارية محل اهتمام بالغ، يفوق تأثيره قرار اعتزاله اللعب".

وتابع:"وقد انعكس ذلك في التغطية الإعلامية المكثفة على مدار 24 ساعة، من قبل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخطيب للعدول عن قراره والبقاء في منصبه لفترة ولاية أخرى".

وأضاف:"السؤال: هل يمتلك النادي الأهلي البديل المناسب؟ هنا، نتحدث عن نجم يتمتع بشعبية جارفة وحب وأمانة وقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي وجماهيره، وليس عن رجل أعمال يتعامل مع النادي كأحد مشاريعه الخاصة. تاريخيًا، يعتمد الأهلي في إدارته على نجوم بارزين، ويعزى نجاحه إلى قوة هؤلاء النجوم وتأثيرهم على الجماهير".