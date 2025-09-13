قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيومي يعلق على اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي.. ماذا قال؟

خالد بيومي
خالد بيومي
يمنى عبد الظاهر

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم الترشح من جديد لانتخابات النادي المقبلة.

صدر محمود الخطيب بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله الاكتفاء بالدورتين الماضيتين، وعدم خوض انتخابات النادي المقبلة.

وفي هذا الصدد كتب المحلل الرياضي خالد بيومي على حسابه على موقع التدوينات القصيرة اكس:"أصبح قرار اعتزال الخطيب للمهام الإدارية محل اهتمام بالغ، يفوق تأثيره قرار اعتزاله اللعب".

وتابع:"وقد انعكس ذلك في التغطية الإعلامية المكثفة على مدار 24 ساعة، من قبل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخطيب للعدول عن قراره والبقاء في منصبه لفترة ولاية أخرى".

وأضاف:"السؤال: هل يمتلك النادي الأهلي البديل المناسب؟ هنا، نتحدث عن نجم يتمتع بشعبية جارفة وحب وأمانة وقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي وجماهيره، وليس عن رجل أعمال يتعامل مع النادي كأحد مشاريعه الخاصة. تاريخيًا، يعتمد الأهلي في إدارته على نجوم بارزين، ويعزى نجاحه إلى قوة هؤلاء النجوم وتأثيرهم على الجماهير".

خالد بيومي محمود الخطيب النادي الأهلي انتخابات النادي المقبلة اعتزال الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

المؤسسة العلاجية تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

نقابة المحامين

علام يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال الشرقية

صندوق الادمان

انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يعالج 99662 مريضا مجانا ومتابعة خلال 8 أشهر

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد