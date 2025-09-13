نجم الزمالك السابق: تنحي الخطيب تأخر.. والأهلي لا يتوقف عند أحد

كشف إسماعيل يوسف نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك سابقًا، عن رأيه في قرار محمود الخطيب بالتنحي عن رئاسة القلعة الحمراء، مؤكدًا أن القرار جاء متأخرًا، بعد سنوات من الضغوط والتضحيات التي قدمها الخطيب من أجل استقرار النادي.

وأوضح يوسف أن الخطيب تحمل الكثير خلال فترة رئاسته، وفضل مصلحة النادي على صحته وراحته الشخصية، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا في جميع الملفات الإدارية والرياضية، وبذل جهدًا مضاعفًا للحفاظ على مسيرة النجاح داخل النادي.

وأضاف أن هذا القرار يعكس حجم التضحيات التي قدمها الخطيب في سبيل تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن النادي الأهلي لا يتوقف عند شخص مهما بلغت قيمته، وأن المسيرة مستمرة بفضل كوادر النادي أصحاب الخبرة والكفاءة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفراغ الذي سيتركه الخطيب يمكن تعويضه سريعًا، مطالبًا جماهير الأهلي بالاطمئنان، لأن النادي يمتلك مقومات النجاح الدائم والقيادات القادرة على الاستمرار في طريق البطولات.