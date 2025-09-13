ميدو يوجه رسائل نارية لـ مهاجمي الخطيب

وجه أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، رسالة لـ منتقدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في أعقاب إعلانه عدم الترشح لانتخابات رئاسة النادي.

كان الخطيب أصدر بيانًا رسميًا أمس الجمعة، يعتذر من خلاله عن عدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وكتب ميدو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: "بدري أوي إن أي حد يقدر يتوقع المشهد في الأهلي لكن أكيد أبسط حاجة نعملها إن احنا نحترم خصوصية كابتن الخطيب الراجل بيقول أنا ماشي لأني مريض والدكاترة نصحوني أبعد ياريت مايبقاش في تقطيع دلوقتي وكلام مالوش لازمة احترموا عائلة الرجل".

وأضاف: "مرة ثانية مهما اختلفنا معاه يستحق الاحترام.. ماتخلوش الكورة تخسرنا أهم حاجة.. إنسانيتنا!!".

https://x.com/midoahm/status/1966777669384556672