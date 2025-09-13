أحمد الطيب يقترح إطلاق اسم الخطيب على ستاد الأهلي الجديد

قدم المعلق الرياضي أحمد الطيب، اقتراحا بعد إعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: "أقترح تسمية إستاد الأهلى الجديد بإسم ( إستاد بيبو ) تقديراً لتاريخ النجم المحبوب الخطيب مثلما تم تسمية إستاد التتش بالجزيرة تقديراً لتاريخ الأسطورة مختار التتش الا اذا طالب الجميع واولهم الخطيب نفسه بتسمية الإستاد الجديد فى 6 اكتوبر (بإستاد 72) و هو الإسم الأقرب إلى قلب و عقل جماهير الأهلى لإحياء ذكرى رحيل شباب الأهلى".

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.