تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري الممتاز غدا

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مباراة مهمة أمام إنبي، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يريد الفريق البترولي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة التقدم، خاصة أنه منتشي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، وبيكهام، وأحمد العش، وكوكا

في خط الوسط: أليو ديانج، وزيزو، وتريزيجيه، ومحمد على بن رمضان

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي، ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع إنبي فى الثامنة مساء غد الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة حصريا على قنوات أون سبورت.

