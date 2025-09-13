قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
الغندور يشيد بتاريخ الخطيب بعد قرار عدم الترشح بـ انتخابات الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على إعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "سيبقي محمود الخطيب واحد من اهم  لاعبي مصر وافريقيا عبر التاريخ واكثر لاعب ارتبط بيه الجمهور المصري ووضع صوره على الجدران وحلم كل طفل ان يتصور معه وأن يكون مثله عندما يكبر وكنت واحد من هؤلاء الأطفال".

إنجازات محلية متواصلة

نجح الأهلي في عهد الخطيب في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي، إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.

