الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

ونجح النادي الأهلي في عهد محمود الخطيب الرئيس الحالي بـ القلعة الحمراء في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

أثار قرار التنحي عن استكمال محمود الخطيب مهام عمله لقيادة النادي الأهلي في قادم الأيام لـ دواعي صحية قلق عاشقي القلغة الحمراء.

وطالب البعض بـ ضرورة إعادة بيبو الكرة المصرية النظر في قرار التنحي واستكمال مهمته تفاديا لـ حدوث أية هزات تصيب عرش الكيان الأحمر.

فيما شدد آخرون علي أن الخطيب يظل دوما ضمن أساطير النادي الأهلي سواء كان على قمة الهرم الإداري للقلعة الحمراء أم خارج المنظومة الإدارية.

في سياق مغاير تسبب الكابيتانو حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في هزة عنيفة داخل ردهات القلعة الحمراء عقب إعلانه النية للترشح على كرسي الرئيس في قادم الانتخابات بالتزامن مع إطلاق تصريحات نارية ضد الخطيب عقب قرار التنحي عن مهام قيادة المارد الأحمر إداريا.

وأكد حسام غالي في تصريحاته على بعض الأمور التي افتقدها في العمل مع المجلس الحالي قائلا ردا على سؤال أول قرار لو أصبحت رئيس للنادي:" هختار ناس عندها انكار ذات وطموح وعايزة تشتغل شغل جماعي مش فردية وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية ".

وأشار الكابيتانو إلى غياب الدعم من الخطيب له وهو ما جاء في تغزله بإدارة صالح سليم للنادي الأهلي قائلا : " عنده شخصية الأهلي الوضوح والصراحة والرجولة يكبرك لو انت شغال معاه مايصغركش وفي ضهرك أيا كان القرار مشي التوأم ودافع عن القرار ومكنش منفرد بالقرارات ".

ولم يدافع حسام غالي عن اتهامات السلبية التى لاحقته طوال الفترة الأخيرة بل أكدها من خلال حديثه :"أنا مش قادر حاليا إني أمسك سيف ودرع وادخل المعركة دي طول عمري لحد ما خلصت كورة كنت بحارب كل الناس حواليا وبعد ما خلصت ماخدتش استراحة محارب ".

ووصلت أزمة حسام غالي مع إدارة الأهلي لـ نية الترشح لرئاسة النادي وقال : “ عندي الرغبة إني ممكن أبقى رئيس لكن حاليا مش قادر أدخل المعركة دي لما شوفت وحاشة الموضوع، وتكالب الجميع وصراعات كبيرة خنجر أو كتف للبني آدم إللي الناس شايفه إنه رئيس النادي”.

وأوضح : حاولوا يشوهوا الصورة دي وانطباع إني ما نفعش أقدر أحارب جدا بس هطلع حاجات سيئة جدا ومش بحب أعمل ولا عمري أكون في موقف أني ادخل في حروب غير شريفة أو غير نزيه.

ترشيح 3 أسماء

وكشف هاني رمزي أن بعض الأسماء بدأت تطرح مثل طاهر أبوزيد، محمود طاهر، وياسين منصور، معتبرًا أنهم جميعًا قادرون على قيادة الأهلي.

كما أشار إلى أن سيد عبدالحفيظ لن يكون مناسبًا لعضوية المجلس، لكنه الأنسب لتولي منصب المدير الرياضي مستقبلًا لما يمتلكه من خطط لتطوير فريق الكرة.

خليفة بيبو

من جانبه رشح نجم الزمالك السابق أسامة حسن، أسماء لقيادة النادي الأهلي عقب خبر اعتزال محمود الخطيب.

وكتب أسامة حسن :"ربيع ياسين، مجدي عبد الغني، حسام غالي، الحضري، سيد عبد الحفيظ، حسام حسن، وإبراهيم حسن، محمد رمضان، بدر رجب، محمد عمارة، هشام حنفي كل دول نجوم مخلصين للنادي الاهلي وشخصيات محترمه جدآ جدآ الحدق يفهم قصدي اي".

ترشيحات النجوم

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط ترشيحات أسماء من يخلف الخطيب حال تمسكه بقرار الابتعاد عن انتخابات الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على فيسبوك:"من يخلف الخطيب حال تمسكه بقرار الابتعاد عن انتخابات الأهلي.. ضيوف قهوة فايق يختارون

محمد بركات : طاهر أبو زيد أو محمود طاهر

ياسر رضوان : ياسين منصور أو محمود طاهر

شادي محمد : خالد مرتجي

إسماعيل يوسف : محمود طاهر أو ياسين منصور

محمد صلاح : محمود طاهر أو ياسين منصور

طارق السيد: محمود طاهر أو طاهر أبوزيد"

بديل بيبو

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الاستمرار في رئاسة النادي الأهلي، إذا كان نهائيًا بالفعل، فإن وجود خالد مرتجي في المشهد الانتخابي سيكون بمثابة الضمانة للحفاظ على النهج الإداري والنظام الحالي داخل القلعة الحمراء.

وأوضح بركات خلال تصريحات تلفزيونية:أن خالد مرتجي يمتلك خبرة كبيرة وارتباطًا وثيقًا بمسيرة المجلس الحالي، مما يجعله الأقدر على مواصلة النجاحات التي تحققت في عهد الخطيب.