تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
توك شو

متحدث الوزراء يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير

عبد الخالق صلاح

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمنطقة المحيطة للمتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه في مطلع الأول من نوفمبر المقبل.

وأشار "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، تابع تطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف.

وأوضح أن رئيس الوزراء حرص على النزول بنفسه لزيارة المنطقة المحيطة بالمتحف، والاطمئنان على جاهزية المسارات المؤدية إليه، فضلًا عن متابعة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي باعتباره المطار الأقرب للمتحف، والذي يُتوقع أن يشهد حركة متزايدة من الوفود السياحية عقب الافتتاح.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نتائج الجولة جاءت مطمئنة، حيث تبيّن أن مختلف المحاور الإنشائية والخدمية تسير بصورة مرضية، وأن عمليات الإنارة اكتملت تقريبًا، باستثناء بعض اللمسات النهائية البسيطة التي لا تتجاوز نسبتها 5%.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر الحضارية، وتواكب حجم الحدث التاريخي المرتقب المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

قطر

تحضيرات القمة العربية بالدوحة تقترب من النهاية.. تفاصيل

نائب رئيس مجلس النواب المغربي

نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط

محمد الزدوج رئيس لجنة تحسين جودة الحياة وتبادل المجتمع المدني ببرلمان اتحاد المتوسط

رئيس لجنة تحسين جودة الحياة ببرلمان اتحاد المتوسط: تطرقنا للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

