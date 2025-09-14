سهلة وغير مكلفة .. طريقة عمل الجلاش بالسجق

إذا كنت من محبي الوصفات اللذيذة والسهلة نقدم لك اليوم وصفة جديدة من الوصفات سهلة التحضير و غنية بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها كل أفراد الأسرة مع طريقة تحضير الجلاش بالسجق لتقدمى أكلات شهية لأسرتك

المقادير :

- عبوة عجينة جلاش جاهزة

- عدد 250 جرام سجق

- ثمرة بصل صغيرة الحجم ومفرومة

- ثمرة فلفل أخضر مفروم

- عدد ¼ كوب زبدة سائلة

- عدد ¼ كوب زيت نباتي

- بيضة واحدة

- مقدار ½ كوب كريمة طهى

طريقة التحضير :

1- في قلاية تيفال نضع السجق ونقلب على نار متوسطة ثم نضيف البصل المفروم والفلفل ونترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم نرفع من على النار ونتركه ليبرد.

2- في صينية متوسطة الحجم ندهن أسفل الصينية بالقليل من خليط الزيت والزبدة ثم نضع ورقة من الجلاش وندهن بفرشاة بها القليل من خليط الزيت والزبدة ثم نضع ورقة أخرى وهكذا حتى يصبح لدينا طبقة مكونة من 6 ورقات ثم نضع طبقة الحشوة ثم طبقة أخرى مكونة من 5 ورقات.

3- نضع الصينية في فرن ساخن على 180 لمدة نصف ساعة .

4- نقوم بخفق البيضة مع الكريمة جيداً ثم نصفى المزيج.

5- نخرج الصينية من الفرن ونصب خليط البيض ثم نعيده لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى تصبح ذهبية اللون.