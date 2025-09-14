قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
برلمان

مع اقتراب الدراسة.. الشروط القانونية لحصول الطلاب على منح دراسية بالخارج

منح دراسية
منح دراسية
أميرة خلف

تزامنا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يحرص الكثير من الطلاب على التقديم للمنح الدراسية بالخارج باعتبارها فرصة ذهبية لاكتساب خبرات تعليمية وثقافية متنوعة.

إلا أن الحصول على هذه المنح يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية والضوابط التي تضعها الدولة لضمان الاستفادة القصوى منها وتنظيم سفر الدارسين بما يتماشى مع المصلحة العامة.


قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، حدد عدة اشتراطات لحصول الطلاب على المنح الدراسية المتوفرة بالخارج ، في سياق المادة  9 من القانون ، والتي تنص على أنه يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الآتية :


- أن يكون مصرى الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

-ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته.

-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

-ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

-الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

