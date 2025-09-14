قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين
قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى
سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»
الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره
التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل
بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة
بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
شيماء مجدي

يفتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحاري الدولي للزراعة"، وذلك نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويُعد معرض صحاري أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الزراعة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يجمع في دورته الجديدة نخبة من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، إضافة إلى الخبراء والباحثين والمهتمين بتطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار عدة أيام، تتخللها جلسات علمية وورش عمل لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الزراعة الذكية، وتكنولوجيا الري، والحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.

