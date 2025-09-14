علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة

يفتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحاري الدولي للزراعة"، وذلك نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويُعد معرض صحاري أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الزراعة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يجمع في دورته الجديدة نخبة من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، إضافة إلى الخبراء والباحثين والمهتمين بتطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار عدة أيام، تتخللها جلسات علمية وورش عمل لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الزراعة الذكية، وتكنولوجيا الري، والحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.