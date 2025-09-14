قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري
يسري غازي

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على المصري البوسعيدي بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض في شباك فريق المصري البورسعيدي: عدى الدباغ وعمر جابر وعبدالله السعيد.

بهذه النتيجة استعاد أبناء ميت عقبة صدارة جدول الدورى برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما فقد المصرى الصدارة وأصبح فى وصافة الجدول برصيد 11 نقطة حصدها من 6 مباريات.

أبناء القلعة البيضاء نجحوا فى تقديم عرض قوي أزاح ممثل المدينة الباسلة من عرش صدارة الدوري الممتاز ليتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري المحلي.

لم يكتف نجوم الزمالك بتحقيق الفوز بثلاثية على فريق متمرس وند قوي فى المسابقة المحلية نجح فى فرض نفسه على كبار الدوري بل قدم أبناء حلمي زامورا فاصلا من الدروس التكتيكية على مدار شوطي المباراة.

صدي البلد يستعرض أبرز الأسباب التي مكنت فريق الزمالك من تحقيق الفوز بثلاثية وإزاحة المصري البورسعيدي من عرش صدارة الدوري المحلي.

الحريفة

امتلك فريق الزمالك عناصر عديدة اتسمت بالمهارة داخل الصندوق وشكلت خطورة حقيقية وخلخلة دفاعية لدفاعات المصري البورسيعدي على مدار التسعين دقيقة.

يأتي أبرز تلك العناصر الحريفة البرازيلي خوان بيريرا الذي شكل إزعاجا حقيقيا للخطوط الخلفية لفريق المصري البورسعيدي ونجح فى إرسال تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سجل من خلالها عمر جابر الهدف الثاني لصالح الفارس الأبيض.

فيما ظهر ناصر ماهر بشكل هجومي جيد وتسبب فى تقدم نادي الزمالك على منافسه بالهدف الأول كما اتسمت تحركاته بالخطورة وفرض سيطرة البيت الأبيض على مجريات اللقاء.

بينما ساهم عبدالله السعيد فى تحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع للقلة البيضاء وتعزيز خط الهجوم الأبيض عبر تمريراته الماكرة داخل صندوق النادي المصري البورسعيدي.

ضغط متقدم

فرض نجوم الزمالك سيطرتهم على عناصر فريق المصري البورسعيدي منذ إطلاق حكم اللقاء محمود ناجي صافرة البداية حتى الرمق الأخير من عمر اللقاء.

ونجحت عناصر الزمالك فى حرمان نجوم المصري البورسعيدي من بناء الهجمات من الخلف بأريحية وذلك عبر تنفيذ تعليمات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بـ إتباع أسلوب الضغط المتقدم الذى أرهق دفاعات المنافس.

الضغط الزملكاوي المتقدم تسبب فى تحييد دفاعات المصري البورسعيدي عن تعزيز ومساندة خط الوسط والهجوم لأبناء القلعة الخضراء.  

خلف الخطوط

شكل عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك إزعاجا لدفاعات المصري البورسعيدي منذ بدء اللقاء وحتى خروجه بديلا فى الشوط الثاني ونجاحه في تسجيل هدف الفارس الأبيض الأول وفك عذرية شباك المنافس,

عدي الدباغ يبدو أنه تلقي تعليمات من البلجيكي يانييك فيريرا بالتقدم خلف خطوط دفاعات المصري البورسعيدي بغرض الهروب من الرقابة اللصيقة لمدافعي القلعة الخضراء.

ورغم وقوع عدي الدباغ مهاجم الزمالك فى مصيدة التسلل في عديد الكرات الطولية التي يتم إرسالها إليه خلف خطوط المنافي إلا أنها ساعدت كثيرا فى تشييت ذهن مدافعي المصري البورسعيدي على مدار شوطي المباراة.

حصار مغربي 

شكل الجزائري عبدالرحيم دغموم نجم فريق المصري البورسعيدي خطورة حقيقية على فريق الزمالك عبر تحركاته ومهارته فى أمام منطقة الجزاء لـ فريق الزمالك إلي جانب قدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء ومباغتة حارس الأبيض محمد صبحي.

الأمر الذي استدعي البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك إلي إصدار تعليماته إلي المغربي محمود بنتايج لـ فرض رقابة لصيقة على الجزائري عبدالرحيم دغموم وحرمانه من إستغلال مهاراته وإيقاف خطورته وتهديده مرمي الفارس الأبيض.

المغربي محمود بنتايج نجم نادي الزمالك نجح فى تحجيم قدرات الجزائري عبدالرحيم دغموم الهجومية وفرض رقابة لصيقة عليه ومن ثم إبعاده عن مربع العمليات.

البديل الجاهز

إمتلك نادي الزمالك مجموعة من البدلاء ساهموا في إضافة الفارس الأبيض الهدف الثالث في شباك المصري البورسعيدي عقب إرسال أحمد شريف البديل كرة داخل منطقة الجزاء تسببت فى عودة حكم اللقاء محمود ناجي إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ  var>.

ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الزمالك بالثنائي عمرو ناصر والمغربي عبدالحميد معالي وينجح كلا منهما فى تحريك المياه الراكد عقب نزولها وساهما في زيادة النشاط الهجومي للقلعة البيضاء خلال الربع الأخير من عمر اللقاء.

الزمالك المصري الدوري

