الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة

أعلن نادي إنديبندينتي ديل فالي، متصدر الدوري الإكوادوري برصيد 73 نقطة، في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا ميجيل نازارينو أحد عناصر قطاع الناشئين بالنادي، فارق الحياة داخل منزله في ظروف مأساوية.



وقال نادي إندييناينتي ديل فالي الإكوادوري عبر الصفحة الرسمية للنادي: نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، ونعبّر عن دعمنا الكامل لعائلة ميجيل نازارينو في هذا الوقت العصيب.”



وشهدت الإكوادور حادثًا مأساويًا بعدما لقي ميجيل نازارينو، لاعب نادي إنديبندينتي ديل فالي، مصرعه إثر رصاصة طائشة أصابته أثناء وجوده في منزله بمدينة جواياكيل الساحلية.



وأوضحت الشرطة الإكوادورية أن نازارينو، الذي كان يشغل مركزي الوسط والهجوم، تعرض لإصابة قاتلة برصاصة طائشة، دون وجود شبهة جنائية مباشرة حتى الآن.



وبوفاة نازارينو، يصبح رابع لاعب كرة قدم يُقتل بالرصاص في الإكوادور هذا العام، بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز (من فريق إكسابرومو كوستا) وجوناثان جونزاليس (من نادي 22 دي يونيو) خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تزايد حوادث العنف التي تهز الأوساط الرياضية في البلاد.