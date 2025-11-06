مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل علي أن يسكن الساحل الشمالي 17 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة علم الروم وسملا بالساحل الشمالي سيكون مركزا عمرانيا متكاملا يضم مستشفيات ومدارس وجامعات وفنادق وعقارات .

وتابع رئيس الوزراء أن هذا المشروع شراكة بين مصر وقطر يتمثل في سداد ٣.٥ مليار دولار خلال ديسمبر المقبل و أرباح ١٥ % أرباح للجانب المصري من المشروع مشيرا الي ان الجانب القطري سوف يستثمر ٢٩.٧ مليار دولار علي المشروع منذ بدايته حتي انتهائه .