أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي

أكدت وزارة الدفاع التركية عدم صحة الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن الطلاب العسكريين السوريين بأنه سيتم ضمهم إلى القوات التركية.

وبحسب وسائل إعلام تركية ، فقد صرح المتحدث باسم الدفاع التركية زكي أك تورك: تُجري وزارتنا أنشطة تدريبية واستشارات بموجب اتفاقيات مُبرمة مع العديد من الدول الصديقة والحليفة.

وأتم تصريحاته : وفي هذا الإطار، يتلقى الطلاب العسكريون الأجانب تدريبًا في بلدنا لفترات محددة، ثم يعودون إلى أوطانهم بعد إتمامه.

وفي وقت لاحق ، أثار إعلان وزارة الدفاع التركية قبول 49 طالبا سوريا في المدارس العسكرية البرية والبحرية والجوية، جدلا واسعا في تركيا في خطوة تعتبر سابقة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.



وجاء هذا القرار في إطار مذكرة تفاهم للتدريب والمشورة المشتركة بين تركيا وسوريا والتي تم توقيعها في أغسطس 2025، وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسوريا عبر تدريب هؤلاء الطلاب داخل الثكنات التركية.

وفي سياق آخر ، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن عناصر من القوات البحرية التركية والقوات البحرية السنغالية نفذا طلعة تدريبية فوق المجال الجوي للسنغال ومناطق الاختصاص البحري لها.



