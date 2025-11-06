قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة وشركة ليوني مصر لإقامة أكبر مجمع صناعي لشركة ليوني في مصر لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية والكهربائية وذلك على مساحة 91 ألف متر مربع بمدينة الروبيكي، وقد وقع العقد المهندس محمود محرز نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف الدسوقي رئيس شركة ليوني مصر وذلك بحضور جوهانس هرزبرج نائب رئيس شركة ليوني الألمانية للتوسعات الاستثمارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ورئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور هشام الصباغ عضو مجلس إدارة شركة ليوني مصر للاستثمار والعلاقات الحكومية، الي جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وخلال مراسم التوقيع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين صناعة السيارات في مصر، وتيسير توسع المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية  صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام، حيث يعد هذا المشروع باكورة ثمار البرنامج.

كما شدد الوزير على أن المشروع سيحظى بدعم إضافي يتمثل في الاستفادة من خدمات النقل الدولي عبر خط الرورو (دمياط – ترييستا) والذي يعد نافذة لوجستية فريدة تتيح انتقال الشحنات من ميناء دمياط إلى ميناء ترييستا في إيطاليا خلال 36 ساعة فقط، ومنها مباشرة إلى قلب أوروبا عبر شبكة السكك الحديدية المتصلة بالميناء، مؤكدا أن هذه المنظومة تمنح الشركات العاملة بمصر قدرة تنافسية استثنائية، من خلال خفض زمن وتكلفة الشحن، وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، بما يرسخ مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من النجاحات، مؤكّدًا ثقته في قدرة شركة ليوني على أن تصبح نموذجًا رائدًا في قطاع مكونات السيارات في مصر والمنطقة، وأن تسهم من خلال توسعاتها في تعزيز مكانة مصر الصناعية وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، متمنياً للشركة وفريق عملها التوفيق في تنفيذ هذا المشروع الواعد وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمشروعات الجادة التي تسهم في بناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويأتي هذا المشروع الجديد استكمالًا للتعاون القائم بين الوزارة وشركة ليوني، والذي بدأ العام الماضي باستئجار الشركة لمساحة 13 ألف متر مربع داخل مدينة الروبيكي حيث تم إنشاء مصنع متخصص في انتاج ضفائر السيارات لصالح شركة BMW العالمية، وبعدد عمالة يتجاوز 2000 مهندس وفني وعامل، كما يستهدف التوسع الجديد الذي تنفذه الشركة إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج حديثة لتصنيع ضفائر السيارات التقليدية والكهربائية، مع دمج عدد من مصانع الشركة القائمة في مناطق صناعية أخرى داخل مصر، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد ورفع كفاءة التشغيل.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة إلى الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الموجهة للسوق المصري وتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر ومضاعفة عدد العمالة الحالية بالشركة.

وأكد مسؤولو شركة ليوني أن توسعها في السوق المصري يؤكد ثقتها الكبيرة في مناخ الاستثمار في مصر، حيث سيكون المشروع الجديد مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الضفائر الكهربائية لعدد من كبريات شركات السيارات الأوروبية والعالمية، ما يعزز من مكانة مصر كمحور صناعي وتصديري في المنطقة، وقد توسعت الشركة في مصر خلال العقود الماضية ويُعدّ هذا التوسع من أبرز قصص النجاح للاستثمار الصناعي الألماني في مصر.

الصناعه الصناعه والنقل الصناعه الوطنية

