مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي يمثل خطوة واضحة وملموسة في مسار التنمية التي تنتهجها الدولة.

رئيس الوزراء يوضح جدوى المشروع ويكشف مواجهة الشائعات حول الإنفاق

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي: "الناس كانت بتقول الحكومة مش هي اللي هتنفذ المشروع بنفسها لية الحقيقة أنا ضحكت، لأن من 5 سنين كانوا بيقولوا إن الدولة بتنفق على حاجة مالهاش داعي زي العاصمة الجديدة وغيرها… لكن النهاردة ده واضح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بالاستثمار الفعلي في مناطق سياحية واستثمارية استراتيجية، وأن جهود السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن النتائج الآن واضحة للعيان على أرض الواقع.

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي على رأس أولوياتها للتنمية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي والعقاري في مصر.