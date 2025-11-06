لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود دعم صغار المربين، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية والتحصين، والكشف والفحص والعلاج، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ثلاث قوافل بيطرية مجانية في نطاق قرى منية السباع، والأحراز، واحدى القرى بالخانكة بمحافظة القليوبية، بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ضمن خطة الوزارة

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن هذه القوافل جاءت تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار الجهود المبذولة لدعم صغار المربين وتقديم الخدمات البيطرية والفحوصات اللازمة للماشية مجانًا.

وأشار فاضل إلى أن القوافل قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج وإجراء الجراحات البيطرية بالمجان، حيث تم التعامل مع حوالي 2,340 حالة، لصالح 1,170 مستفيدًا من المربين في القرى المستهدفة، بما يساهم في تحسين الصحة الحيوانية ودعم التنمية الريفية.

واوضح ان خدمات القوافل شملت أيضًا: مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عبر التجريع والرش لجميع الحيوانات لتحسين المناعة والإنتاجية، الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية للحد من نسب النفوق، فضلا عن الفحص التناسلي باستخدام أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر.

وأوضح مدير المعهد أنه تم على هامش تلك القوافل تنظيم ندوات إرشادية، لتوعية المربين بأساليب رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات، مشيرا الى أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون المستمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، في إطار تكامل جهود كيانات وزارة الزراعة لخدمة الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عن كاهل المربي الصغير.



وفي سياق آخر، تابعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهود تحصين الماشية بقرية كفر الجمال بمحافظة القليوبية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار الحملة القومية التي يجرى تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، لوقاية الماشية وحمايتها من الأمراض، خاصة مع دخول فصل الشتاء، للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وقامت لجان التحصين بالمحافظة، في حضور قيادات الهيئة ومديرية الطب البيطري، بمتابعة أعمال اللجان المشتركة على قدم وساق لتنفيذ أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، والإرشاد، مؤكدة على جاهزية الأطباء البيطريين المهرة والتزامهم بأعلى مستويات الحرفية، لتعزيز الأمن الحيوي وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وصاحبت لجان التحصين فرق التوعية والإرشاد، بحضور الدكتورة هند الشيخ مدير عام الإدارة العامة للإرشاد البيطري، لتوعية المربين بأهمية تحصين الماشية، والتعاون مع فرق التحصين لحماية الثروة الحيوانية.



وناشدت الهيئة المربين بالتوجه إلى الوحدات البيطرية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، أو طلب دعم أو مساعدة، فضلا عن الاتصال على رقم الخط الساخن الخاص بالهيئة، لطلب الدعم السريع.