حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية

تابع حي جنوب بمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، اليوم الأحد، أعمال النظافة اليومية في شوارع الحي وميادينه، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة النافورة الجمالية الواقعة بتقاطع ممشى شيري وشارع الشيراتون.

تأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتعليمات رئيس مدينة الغردقة بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة السياحية.

وشملت أعمال النظافة رفع المخلفات الزراعية بشوارع المميز أبو عشرة وخلف أباظة بالكوثر، وتشغيل المكنسة بشارع الشيراتون وطريق عربية الكورنيش ومسجد الميناء، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع 56 البنوك، وإزالة صندوقين متهالكين بالكوثر والممشى السياحي، وتنظيف طريق المطار والجزيرة الوسطى بطريق الحجاز، فضلاً عن تنظيف مبنى الأرصاد أمام مسجد الميناء ومنطقة مدرسة الإعلان العاشر بأبو عشرة.

تُعد هذه الحملات جزءًا من المتابعة الدورية المستمرة التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الجمال الحضاري للمدينة، إضافة إلى تحقيق البيئة الصحية والآمنة للسكان والزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع لتحسين منظومة النظافة بمختلف أحياء الغردقة، بالتعاون مع الجهات المختصة وشركات النظافة، في مواجهة التحديات المتعلقة بجمع المخلفات وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.