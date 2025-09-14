قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
محافظات

حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابع حي جنوب بمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، اليوم الأحد، أعمال النظافة اليومية في شوارع الحي وميادينه، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة النافورة الجمالية الواقعة بتقاطع ممشى شيري وشارع الشيراتون. 

تأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتعليمات رئيس مدينة الغردقة بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة السياحية.

وشملت أعمال النظافة رفع المخلفات الزراعية بشوارع المميز أبو عشرة وخلف أباظة بالكوثر، وتشغيل المكنسة بشارع الشيراتون وطريق عربية الكورنيش ومسجد الميناء، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع 56 البنوك، وإزالة صندوقين متهالكين بالكوثر والممشى السياحي، وتنظيف طريق المطار والجزيرة الوسطى بطريق الحجاز، فضلاً عن تنظيف مبنى الأرصاد أمام مسجد الميناء ومنطقة مدرسة الإعلان العاشر بأبو عشرة.

تُعد هذه الحملات جزءًا من المتابعة الدورية المستمرة التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الجمال الحضاري للمدينة، إضافة إلى تحقيق البيئة الصحية والآمنة للسكان والزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع لتحسين منظومة النظافة بمختلف أحياء الغردقة، بالتعاون مع الجهات المختصة وشركات النظافة، في مواجهة التحديات المتعلقة بجمع المخلفات وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

