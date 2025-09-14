قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية، اجتمع خلالها بالدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، وعدد من الخبراء والأساتذة والباحثين، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية، والمواد والمعادن النادرة، ومشروعات الرمال السوداء، واستصلاح الأراضي، وخزانات المياه الجوفية وغيرها من مشروعات العمل التي تساهم فيها الهيئة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة عمل " المواد النووية " في مختلف مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وتقديم الخدمات للكيانات الاقتصادية والصناعية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المشروعات الجاري تنفيذها ومنها تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخري والمشاركة في دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي وصولاً لتصنيع الخلايا الشمسية، وإنتاج أول "رقيقة" من خام الكوارتز النقي، واكتشاف العديد من المعادن النادرة، ومواقع الخامات النووية، وعمل مركز تسييل بيانات المسح الجوي والذى يُعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بعد مركز جنوب افريقيا، وناقش الدكتور عصمت دور الهيئة في توطين تكنولوجيا معالجة المواد والمعادن النادرة واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، واستغلال ذلك من خلال كيانات اقتصادية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن هيئة المواد النووية شريك فاعل في خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعة في عدد من المجالات الحيوية، موضحاً أن مشروعات الهيئة نموذج يحتذى في تعظيم دور البحث العلمي وإقامة كيانات صناعية يكون لها مردود اقتصادي وهو ما نعمل عليه خلال المرحلة الحالية في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من مواردها وخفض الواردات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى الدور البارز للهيئة في المشروعات التنموية الكبرى في شتى المجالات الاقتصادية خاصة الاستصلاح والتصنيع الزراعي والتعدين والثروة المعدنية، مؤكدا أهمية العمل التخصصي مثل الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة والبدء الفعلي في مرحلة تقييم الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية لإذابة الخامات النووية والعناصر الاقتصادية ووحدات استخلاص اليورانيوم وتصنيع الكعكة الصفراء وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة.

