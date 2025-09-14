قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته

إيمان طلعت

دعا الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الآباء إلى توزيع التركة في حياتهم، إذا كانوا يعلمون أنها ستتسبب في خلافات بين الأبناء بعد الوفاة، قائلاً:"في ظل هذا الزمن والجشع المادي، وظل إن ممكن يحصل قطيعة أو حرب بين الأبناء بعد وفاة الأم والأب، النهارده الأب أو الأم اللي يقدر يعمل وصية أو هبة أو يكتب الميراث في حياته، عشان يسيب ولاده في أمان، لا يتأخر عن هذا الأمر".

وقال شاهين، خلال تصريحات له على قناة إم بي سي مصر، أن الأب اللي هيبقى عارف إنه ولاده هيقطعوا في بعض على الميراث بعد وفاته، ويسيبهم، هيبقى عليه وزر.

وتابع شاهين: «الأب اللي عنده بنت وحيدة يعملها وصية ويورثها الشقة اللي عايشة فيها على الأقل، لازم يحميها من بعض الورثة اللي ممكن يعملوا لها مشاكل».

ودعا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الورثة إلى تقوى الله في النساء، وعدم حرمانهم من الميراث، متابعًا: «الراجل لو ماكتبش الشقة لبنته ممكن لما يموت تلاقي أعمامها وعماتها وولادهم جايين يقعدوا معاها... الإسلام لا يقبل ده».

