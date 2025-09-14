مولر يسجل هاتريك ويقود فانكوفر للتأهل إلى التصفيات بالدوري الأمريكي

سجّل الألماني توماس مولر، ثلاثية في عيد ميلاده السادس والثلاثين، ليقود فريقه فانكوفر وايت كابس للفوز على فيلادلفيا، بسباعية نظيفة، ليتأهل إلى التصفيات.



وأصبح فانكوفر (15 فوزًا و6 هزائم و7 هزائم) سابع فريق في تاريخ الدوري الأمريكي يفوز بمباراة في الموسم العادي بفارق سبعة أهداف، وسجّلت الأهداف السبعة رقمًا قياسيًا للنادي.



ودخل فيلادلفيا (17 فوزًا و7 هزائم و6 هزائم) المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري.



وسجّل وايتكابس أربعة أهداف في الشوط الأول لأول مرة في تاريخه في الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وسجّل مولر، الذي كان يخوض مباراته الثالثة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ركلتي جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفًا برأسه في وقت متأخر من الشوط الثاني. أضاف أول تمريرة حاسمة له في الدوري الأمريكي لكرة القدم في منتصف الشوط الثاني بتمريرة إلى إيمانويل سابي في أعلى منطقة الجزاء.

وسجّل سابي هدفين لفريق وايتكابس، الذي ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية للعام الثالث على التوالي. وأضاف كل من ماتياس لابوردا وريان اللومي هدفًا.



وتصدى يوهي تاكاوكا لتسديدتين محققًا شباكه نظيفة للمرة الثانية عشرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم.



ولعب فانكوفر بدون مهاجمه النجم برايان وايت، الذي يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.



وكان مولر قد وقّع مع وايت كابس الشهر الماضي بعد 17 موسمًا حافلًا مع بايرن ميونخ.