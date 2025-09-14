قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من أعمال الأسفلت بشارع التسعين الشمالي

آية الجارحي

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال الأسفلت في الاتجاهين بشارع التسعين الشمالي بالكامل، وجارٍ حالياً استكمال الأعمال بالمدخل الرئيسي للتسعين الشمالي من طريق السويس، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح الغيطي أن الأعمال الصناعية بالمحور، التي تشمل تنفيذ الأرصفة وأعمال التشطيبات النهائية، أوشكت على الانتهاء، إلى جانب استمرار أعمال الزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، بما يحقق السيولة المرورية ويضفي مظهراً حضارياً متكاملاً يتناسب مع مكانة القاهرة الجديدة.

 مشروع تطوير التسعين الشمالي

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروع تطوير التسعين الشمالي يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور بمدينة القاهرة الجديدة، التي شملت خلال الفترة الماضية تنفيذ وتطوير حزمة محاور رئيسية بطول إجمالي تجاوز 110 كيلومترات، من بينها امتداد محور التسعين الشمالي بطول 5.4 كم، إلى جانب محاور مصطفى كامل، السادات، يوسف السباعي، جمال عبدالناصر، وعدد من المحاور الحيوية الأخرى.

وأكد الغيطي، أن محور التسعين الشمالي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بالمدينة، حيث يخدم مناطق عمرانية وسكنية وتجارية كبرى، لافتاً إلى أن المتابعة الميدانية اليومية لأعمال التطوير مستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المحور الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وشدد رئيس الجهاز في ختام تصريحاته على أن الشركات المنفذة للأعمال ملتزمة بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة الفنية والهندسية، تنفيذاً لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن إنجاز المشروع وفقاً لأعلى المواصفات وبالسرعة المطلوبة لخدمة سكان المدينة ومرتاديها

