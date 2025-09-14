وزير الإسكان يكلف مسئولي المديريات بحل معوقات مشروعات المحافظات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات الإسكان بمختلف المحافظات، لمتابعة ملفات العمل على مستوى المحافظات، وبحث تطوير الأداء وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع الإسكان والمرافق.



وفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور، مؤكداً أهمية الاجتماع نظرًا لأهمية دور مديري مديريات الإسكان على مستوى المحافظات، وأهمية التواصل الدائم معهم من أجل المتابعة والتنسيق المستمر بين مديري المديريات والوزارة، بجانب التنسيق مع مسئولي المحافظة كل في موقعه، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل الدعم لكافة المحافظات في كل ملفات عمل الوزارة سواء الإسكان أو المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وحرصه على القيام بالجولات الميدانية في المحافظات لتقديم كل سبل الدعم للمشروعات الجارية بتلك المحافظات بحضور مديري مديريات الإسكان وأيضاً مديري شركات المياه والصرف الصحي.



وأضاف الوزير أن أن مدير المديرية هو ممثل الوزارة بأرض المحافظة المتواجد بها، منوهًا إلى التنسيق الدائم مع الوزارة بجانب التنسيق مع المحافظة في كافة ملفات العمل، مكلفًا مديري مديريات الإسكان بإعداد تقرير كل 15 يوم يتضمن كل المشروعات المطلوبة والتي يتم تنفيذها، وأيضاً التحديات التي قد تواجه الأعمال والعرض عليه شخصياً لتقديم كل سبل الدعم في حالة وجود تحديات والتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضاً للمتابعة الدورية لكافة المشروعات.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوجود تنسيق لحظي وفوري في حالة الموضوعات العاجلة مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة الموضوعات المعلقة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية والتواصل المستمر من أجل دعم المديريات وأيضًا لرصد كافة المعوقات منذ البداية والتعامل معها لعدم تفاقمها.



كما وجه وزير الإسكان مديري المديريات بتقديم كل الدعم للمواطني بالمحافظات المختلفة والاستماع إلى أرائهم وحل كافة المشكلات التي تواجههم، موضحًأ أنه سيكون هناك تقييم مستمر لكل مديري مديريات الإسكان .



وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، خلال الاجتماع، عرضاً عن دور مديريات الإسكان والمرافق في المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات القومية بالدولة والمتمثل في اختيار الأراضي الصالحة للبناء للمشروعات القومية الإسكانية، ومتابعة التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، وكذا أعمال الصيانة لمشروع الإسكان الاجتماعي.



كما تناولت المهندسة نفيسة هاشم نتائج الاجتماعات والزيارات الميدانية لقيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لمناقشة التعاون والتنسيق ومتابعة كفاءة أداء المهام وأهم الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المديريات، وأهم المشكلات والعقبات التي تواجه المديريات في ضوء الاجتماعات والزيارات الميدانية للمحافظات، بجانب دور قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة في مجال متابعة تطبيق قوانين وتشريعات البناء والإسكان والتنمية العمرانية.



واستعرض المهندس مصطفى النجار – رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، المهام الخاصة بمديريات الإسكان فيما يخص مشروع "سكن لكل المصريين"، والجهود المبذولة في عقد الاجتماعات والزيارات الميدانية بمختلف المحافظات.



وفي ختام الاجتماع، كرَّم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المهندس إبراهيم سليمان الحفيان، مدير إسكان محافظة مطروح، والمهندسة هويدا خالد عباس – مدير إسكان محافظة الجيزة، وهم من مديري المديريات المتميزين والذين أحيلوا إلى سن التقاعد.